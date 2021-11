Einschränkungen für Ungeimpfte - Diese Corona-Regeln gelten ab Montag für den regionalen Sport

Do 11.11.21 | 10:39 Uhr

Bild: imago images/foto2press

Der Berliner Senat hat am Mittwoch die Ausweitung der 2G-Regel beschlossen. Die brandenburgische Landesregierung will sich am Donnerstag dazu äußern. Welche Auswirkungen haben die neuen Beschlüsse auf den Sport in unserer Region?

Wegen der verschärften Corona-Lage hat der Berliner Senat am Mittwoch eine deutliche Ausweitung der 2G-Regel beschlossen. So wird der Zutritt etwa zu Freizeiteinrichtungen wie Saunen und Thermen sowie Sport in Innenräumen, Fitness- und Tanzstudios nur noch für Geimpfte und Genesene (2G), nicht aber auch für Getestete (3G) möglich sein. Bei Veranstaltungen im Freien ab 2.000 Besucher wie Fußballspiele gilt ab Montag ebenfalls die 2G-Regel. Für alle anderen Veranstaltungen draußen bleibt sie eine Option.

Kinder und Jugendliche ausgenommen

Ausgenommen von den Maßnahmen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sie können auch mit einem negativen Testergebnis am öffentlichen Leben teilnehmen. Das gilt ebenso für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Der Präsident des Landessportbundes Berlin(LSB), Thomas Härtel, hatte am Mittwoch vor Einschnitten im Sport gewarnt. "Kinder und Jugendliche waren schon in den ersten beiden Lockdowns die Leidtragenden". Die ausgefallenen Sportangebote hätten gravierende Auswirkungen mit sich gebracht - körperlich, seelisch und sozial. Das dürfe nicht noch einmal geschehen, so Härtel in einer Mitteilung auf der LSB-Homepage [lsb-berlin.net].



"Schulkinder werden dreimal in der Woche in der Schule getestet", führte der LSB-Präsident weiter aus. Mit verbindlichen Testregeln ließe sich der Sport für alle bis 18 Jahre

weiter durchführen - auch in der Halle. Verständnis zeigte Härtel dagegen für eine mögliche 2G-Regel im Erwachsenenbereich. "Eine solche Regel schafft mehr Berechenbarkeit", betonte er.

2G bei Eisbären, Füchsen und BR Volleys

Die drei Berliner Profiklubs Eisbären, Füchse und BR Volleys haben eine 2G-Regelung bei sich bereits schon eingeführt. Seit dem 17. Oktober 2021 lassen zum Beispiel die Eisbären nur noch vollständig Genesene und Geimpfte in ihre Heimspielstätte Arena am Ostbahnhof. Das hatte anfangs für Unmut bei den Fans gesorgt, das Stimmungsbild sieht allerdings mittlerweile viel entspannter aus. Immerhin entfällt die Zuschauerbegrenzung, sodass die Eisbären 14.200 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Von der Maskenpflicht und einem Singverbot sind die Fans durch die 2G-Regel ebenfalls befreit. Für Kinder unter sechs Jahren entfällt die Nachweispflicht, bis zum 12. Geburtstag muss ein Schülerausweis vorgelegt werden.



3G bei Hertha BSC, Union Berlin und Alba

Die beiden Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union Berlin haben bisher nach der 3G-Regelung verfahren. Beim letzten Heimspiel am Sonntag gegen Leverkusen öffnete Hertha die Ostkurve im Olympiastadion und es durften bis zu 37.500 Fans in die Arena. Für das letzte Heimspiel der Unioner waren in die Alten Försterei unter 3G-Regelung mehr als 16.000 Zuschauer zugelassen worden. Der Basketball-Bundesligist Alba Berlin setzt ebenfalls auf 3G. Dadurch dürfen maximal 7.250 Zuschauer in die Arena am Ostbahnhof. Dies ist nun nach den neuen Senatsbeschlüssen nicht mehr möglich, hier muss nun 2G gelten.



Brandenburg entscheidet am Donnerstag

Brandenburg hat angekündigt, sich über die Ausweitung der 2G-Regel mit Berlin abzustimmen. Am Donnerstag soll formal beschlossen werden, ob und wie sie auch im Sport zur Anwendung kommt.



