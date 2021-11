Eine grundsätzliche Verständigung darauf gab es bereits bei einer Telefonkonferenz am Montag. Damit kämen auf ungeimpfte Berlinerinnen und Berliner weitere Einschränkungen zu. So könnte der Zutritt etwa zu Kinos, Theatern und Restaurants künftig nur noch für Geimpfte und Genesene (2G), nicht aber auch für Getestete (3G) möglich sein.

Die Stiko empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch Impfungen mit dem Biontech-Vakzin gegen das Coronavirus. In einer am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Impfempfehlung begründete die Stiko dies mit einer neuen Datenlage zu Impfungen.

Mit den geplanten strengeren Maßnahmen reagiert der Senat auf die in den vergangenen Wochen erheblich gestiegenen Infektionszahlen in Deutschland und auch in Berlin. Schon am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt die 200er-Marke überschritten. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen liegt der Wert aktuell bei 227,8.

Betroffen wären laut Müller unter anderem die Bereiche Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur und Sport. Allerdings werde unterschieden nach Innen- und Außenbereichen. In der kommenden Woche ist außerdem eine Bund-Länder-Konferenz zur verschärften Corona-Lage geplant.