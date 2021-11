Der Brandenburger Amateurfußball geht vorzeitig in die Winterpause. Das hat der Landesverband am Mittwochabend in einer Mitteilung bekanntgegeben. Betroffen sind alle Teams ab der Verbandsliga.

Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat beschlossen, mit dem Spielbetrieb in allen Altersklassen vorzeitig in die Winterpause zu gehen. Das teilte der Verband am späten Mittwochabend mit. "Damit werden ab sofort bis zum 31.12.2021 keine Spiele mehr durchgeführt und alle bis dahin angesetzten und noch nicht absolvierten Pflichtspiele durch den Verband abgesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter. Das betrifft alle Teams ab der 6. Liga, also von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse.