Corona-Regeln in Brandenburg - Landkreis Elbe-Elster überschreitet die 200er-Inzidenz

18.03.21 | 10:39 Uhr

Im Brandenburger Corona-Hotspot Elbe-Elster ist die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Wochen wieder über den kritischen Wert von 200 gestiegen. Wird die Marke weiter überschritten, greifen in Kürze strengere Corona-Regeln.

Der Landkreis Elbe-Elster hat am Donnerstag zum ersten Mal seit Ende Januar wieder die kritische Inzidenzmarke von 200 überschritten. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes [kkm.brandenburg.de] stieg die Zahl der Neuninfektionen innerhalb einer Woche, auf 100.000 Einwohner gerechnet, am Donnerstag auf 203,29. Elbe-Elster ist der erste Landkreis in Brandenburg, der wieder eine höhere Inzidenz als 200 hat. Damit rücken strengere Corona-Regeln für die Bürger im Kreis näher. “In den nächsten Tagen müssen wir damit rechnen, dass wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 200er-Marke leider Gottes melden müssen“, sagte Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) bereits am Mittwoch dem rbb. Dann würden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die seit dem 8. März gelten, für den betroffenen Landkreis automatisch zurückgenommen.

Unterschiede, wann welche Regeln in Kraft treten

So würden zum Beispiel Blumenläden, Baumschulen und Tierparks wieder schließen müssen, Baumärkte wären nur noch für Gewerbekunden geöffnet. Auch den Schulbetrieb würde es treffen: Der Präsenzunterricht ist dann unter anderem an den weiterführenden Schulen und Oberstufenzentren mit Ausnahmen verboten.



Wann genau die einzelnen Regeln in Kraft treten, ist unterschiedlich geregelt. Zunächst muss die zuständige Behörde, also die Kreis- oder Stadtverwaltung, die dreimalige Überschreitung der 200er-Inzidenz öffentlich bekannt geben. Unter anderem die oben genannten Regeln treten einen Tag darauf in Kraft, andere ab dem vierten Werktag nach der Bekanntgabe. Sie gelten dann für mindestens 14 Tage.



Alle Informationen dazu sind in der aktuellen Verordnung des Landes Brandenburg ab Seite 18 aufgeführt: [landesrecht.brandenburg.de].

Notbremse erst ab Inzidenz von 200

Seit dem 30. Januar lag der Inzidenzwert in Elbe-Elster konstant unter 200. In den letzten Tagen entwickelte sich der Landkreis jedoch zum Hotspot Brandenburgs mit Inzidenzen über 100. Am Montag dieser Woche lag der Wert bei rund 177. Die bisherigen Corona-Lockerungen wieder einschränken wollte der Landkreis nicht. Dazu sind laut Landesverordnung die Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg besonders ab einer Inzidenz von 100 aufgerufen, "wenn und soweit dies wegen örtlicher Besonderheiten oder aufgrund eines regionalen oder lokalen Infektionsgeschehens notwendig ist".

Fünf Landkreise melden Inzidenz über 100

Innerhalb eines Tages wurden in ganz Brandenburg 489 Corona-Neuinfektionen registriert, am Vortag waren es 514. Vor einer Woche waren es 452 neue Fälle gewesen. Insgesamt fünf Landkreise und die Stadt Cottbus liegen über dem Inzidenzwert von 100 – Elbe-Elster (203), Oberspreewald-Lausitz (172), Oberhavel (125), Oder-Spree (111), Teltow-Fläming (102). Für Cottbus wurden 115 Neuninfektionen innerhalb einer Woche, auf 100.000 Einwohner gerechnet, gemeldet. Die Uckermark hat mit rund 48 am Donnerstag die niedrigste Inzidenz in Brandenburg.



