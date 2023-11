Markus Montag, 06.11.2023 | 12:26 Uhr

Wenn die Gemeinde die Laternen will, dann soll die Gemeinde auch dafür aufkommen. So wie es derzeit in Brandenburg läuft, ist es nur ungerecht. Wenn eine Gemeinde auf die Idee kommt, plötzlich goldene Bürgersteige in die Orte zu verlegen nur weil es schick aussieht, aber die Anwohner dafür blechen müssen, ist es nicht gerecht. Vor allem das Verhältnis stört an diesem Verwaltungsakt. 90 % sollen die Anwohner und 10 % die Gemeinde zahlen. Andersrum wäre es richtiger, oder zumindest in einem andren gerechteren Verhältnis.