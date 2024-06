Die Reise ins All begann für die brandenburgische Abiturientin Anna Maria Weiß bereits in der 9. Klasse. Damals beobachtete sie im Astronomie-Unterricht des Einstein-Gymnasiums in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) Planeten, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Diese werden Exoplaneten genannt. Weiß gelang etwas, was für eine 18-Jährige etwas ungewöhnlich klingt: Sie entdeckte einen Planeten. Genauer gesagt, den Exoplaneten namens TOI1147b. Dafür hat sie eine bundesweite Auszeichnung für junge Forscher erhalten.

Charlotte Nettesheim gilt als eines der größten Nachwuchstalente im deutschen Judo-Sport. Bei der am Donnerstag startenden EM U18 in Sofia gilt die Frankfurterin als Medaillen-Anwärterin. Die 17-Jährige stapelt ihre Erfolgsaussichten aber selbst tief.

Der von ihr entdeckte Planet sei etwa doppelt so groß wie Jupiter aber fast genau so schwer wie der größte Planet unseres Sonnensystems. Seine Umlaufbahn sei "nicht kreisrund, sondern eher eierförmig." Weiß vermutet, dass es im selben Planetensystem noch einen weiteren Stern gibt, der um den ersten Stern herumkreist.

Der Erfolg der 18-jährigen Abiturientin wurde auch durch ihre Schule ermöglicht, die seit Jahren eine Sternwarte besitzt: "Unser System unterstützt eine Preisträgerin wie Anna in ihrem Vorankommen sehr", sagt Schulleiter und Astronomielehrer Olaf Holzschutz. Andere Schüler des Einstein-Gymnasiums hätten sich bereits erfolgreich am Wettbewerb beteiligt.

Was in der Sternwarte der heimischen Schule begann, könnte der Startpunkt einer internationalen Karriere sein. Für die Erkundung ihres Exoplaneten bezieht Anna Maria Weiß mittlerweile auch Daten von anderen Sternwarten und forscht bereits am Potsdamer Leibniz-Institut für Astrophysik.

Insgesamt verbringe sie für ihre Forschung viel mehr Zeit am Computer als in den Sternwarten, sagt Weiß. Doch das störe sie nicht, sie freue sich auf alles, was noch kommt. Und das sei eine ganze Menge: Nach den Sommerferien werde sie ein Physik-Studium in Potsdam beginnen, sagt sie. Im Herbst soll sie am EU-Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler in Katowice teilnehmen. Außerdem möchte sich die 18-jährige Forscherin aus Vogelsdorf in Zukunft mit der Planetenentstehung befassen.