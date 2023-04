Lkw prallt nach Fahrt in Schlangenlinien auf A 10 gegen Leitplanke

Die Polizei hat am Montagnachmittag auf der Autobahn 10 bei Erkner (Oder-Spree) einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Zunächst hatten einige Verkehrsteilnehmer sich mit Hinweisen gemeldet, wie die Direktion Ost am Dienstag mitteilte.