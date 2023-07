Nicht nur in Kleinmachnow wurde in dieser Woche ein exotisches Tier auf der Straße gesucht. In Fürstenwalde musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken, um eine Schlange, eine Kornnatter, einzufangen.

Sie schlängelte sich die Marchlewski-Straße entlang und machte es sich schließlich an einer Hauswand im Kellerbereich gemütlich.

Die Kornnatter konnte mit einem Kescher abgenommen werden. Die ungiftige Würgeschlange war erst 40 Zentimeter lang - kann aber bis zu eineinhalb Meter lang werden. Woher sie stammt, ist unklar.