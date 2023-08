Der mutmaßliche Angreifer einer Messerstecherei in Fürstenwalde (Oder-Spree) ist am Dienstagnachmittag gefasst worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde der Täter nach einer mehrstündigen Fahndung gegen 18 Uhr in seiner Wohnung festgenommen. Demnach soll es sich um einen Mann Mitte zwanzig handeln. Das genaue Alter war aber zunächst unklar. Den Angaben zufolge haben sich Opfer und mutmaßlicher Täter gekannt.

Der Tatverdächtige soll am Dienstagmittag einen 41-Jährigen angegriffen haben. Nach einem "heftigen, verbalen Streit", so die Polizei, soll der Festgenommene mehrmals auf sein Gegenüber eingestochen haben. Das Opfer ging laut einem Zeugen zu Boden, der Angreifer flüchtete. Das Opfer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.