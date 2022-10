Steigende Baukosten, Lieferengpässe, Material- und Fachkräftemangel: Das sind die großen Probleme, mit denen Wohnungsbauunternehmen derzeit zu kämpfen haben – auch in Ostbrandenburg. Neubau lohne sich nicht, sagt beispielsweise Jens Häßler, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wobau in Bernau (Barnim): "Deswegen werden wir auch unsere Investitionstätigkeiten in den Folgejahren deutlich zurückfahren", so Häßler im Gespräch mit dem rbb.

Dafür investierte die SEWOBA insgesamt 36 Millionen Euro, informiert Thierfeld. "Also wir investieren auf jeden Fall auch enorm im eigenen Bestand, um wieder vermietbare und schöne Wohnungen in der Kreisstadt und in Märkisch-Oderland anzubieten."

Gleichzeitig baue die Gesellschaft derzeit 26 neue Wohnungen allein in Seelow. Weitere Bauprojekte seien in Planung, könnten aber an der finanziellen Umsetzung scheitern, so Thierfeld.