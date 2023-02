Ein eintägiger Warnstreik an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am BER. Fünf für Montag geplante Flüge nach Köln fallen nach Angaben eines Flughafensprechers aus. Nach Düsseldorf können drei von fünf Flügen nicht stattfinden.

Der Arbeitskampf betraf am Montag in Nordrhein-Westfalen neben den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa den Nahverkehr, Kitas oder Ämter. Ein Ende der 24 Stunden dauernden Warnstreiks wurde für den frühen Dienstagmorgen erwartet.

Erst vor zehn Tagen waren am Flughafen BER viele Flugverbindungen gestrichen worden, weil nicht am BER selbst, sondern an mehreren anderen Flughäfen in Deutschland gestreikt wurde.