Verkehrssenatorin Bonde erwägt höhere Parkgebühren in Berlin

Senat will Menschen im Schichtdienst von Parkgebühren befreien

Auch eine City-Maut komme aus sozialen Gründen nicht in Frage, so die Verkehrssenatorin. "Die City-Maut passt nicht, weil nicht nur SUVs in die Stadt fahren möchten, sondern auch Mütter mit Kindern."

Als Begründung für ihren Vorstoß verwies Bonde auf die angespannte Haushaltslage und anstehende Einsparungen in Berlin. "Wir müssen uns andere Finanzierungsinstrumente überlegen, das ist ein ganzer Blumenstrauß, den es da geben könnte", sagt die Senatorin.

Schon Bondes Vorgängerin Manja Schreiner (CDU) hatte Erhöhungen bei den Parkgebühren in Aussicht gestellt. Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus arbeitet zurzeit an einem Umsetzungskonzept. Im Vergleich mit anderen Städten sind die Preise fürs Parken in Berlin insbesondere für Anwohner sehr niedrig. Die Vignette kostet 20,40 für zwei Jahre.