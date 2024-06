"Es geht darum, dass mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, das Auto stehen lassen und unser tolles BVG- und S-Bahn-Netz nutzen", so Giffey. Die Frage ist, ob das in nennenswertem Umfang passieren wird.

Tatsächlich war der Berliner Senat bei der Erstellung des Haushalts davon ausgegangen, dass im ersten Jahr 650.000 Berlin-Abos verkauft werden. Das Land bezuschusst jedes Ticket mit 37,40 Euro pro Monat. Für das Jahr 2024 wurden deshalb 150 Millionen, für 2025 300 Millionen Euro bereitgestellt. Die tatsächlichen Kosten für das Land belaufen sich einen Monat vor der Einführung des Tickets auf rund 25 Millionen Euro.

Im kommenden Jahr müssen im Landeshaushalt mindestens zwei Milliarden Euro eingespart werden. Am Mittwoch legte der Senat eine Streichliste für kleinere Posten vor. Es stehen aber auch besonders große Ausgabeposten auf dem Prüfstand, wie es am Dienstag aus Kreisen der schwarz-roten Koalition hieß. Die Senatsverwaltungen sollen in den kommenden Monaten Vorschläge erarbeiten, wie sie bis zu zehn Prozent ihres Etats einsparen können. Auf Basis dieser Vorschläge will die Koalition dann verhandeln, welche Einsparungen am Ende tatsächlich umgesetzt werden. Das 29-Euro-Ticket dürfte dann in jedem Fall zur Verhandlungsmasse gehören.

Der verkehrspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Johannes Kraft, sagte dem "Tagesspiegel" bereits Mitte Mai, beim 29-Euro-Ticket stünden Aufwand und Nutzen "in keinem Verhältnis", insbesondere angesichts der schwierigen Finanzlage des Landes Berlin.