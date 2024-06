Die Firma stellt Personal für die Zugangskontrollstellen. Dort müssen Mitarbeiter durch, die am BER im Sicherheitsbereich tätig sind. Die Abfertigung für Passagiere ist davon nicht betroffen. FBB-Sprecherin Sabine Deckwerth, hatte dem rbb zuvor gesagt, ausbleibende Löhne seien absolut inakzeptabel. Man habe die Firma bereits in der Vergangenheit angemahnt, ihre Beschäftigten pünktlich zu bezahlen.



Die Aufgaben der Security-Firma sollen nun an einen anderen Anbieter vergeben werden. Dazu kündigte die Flughafengesellschaft ein zeitnahes Vergabeverfahren an. Auch am Flughafen Niederrhein in Weeze hatte die Bezirksregierung in der vergangenen Woche den Vertrag mit der Sicherheitsfirma ESA außerordentlich beendet. Hintergrund waren auch dort unter anderem ausbleibende Gehaltszahlungen.



Bei der Sicherheitsfirma ESA war am Montag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.