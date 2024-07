Wie die Kadewe-Pressestelle dem rbb am Dienstag mitteilte, werden die "Budweiser Bar" sowie der "Wurstkessel" im sechsten Stock des Kaufhauses geschlossen. Nach rbb-Informationen wird die "Budweiser Bar" bereits zum 1. August dicht gemacht. Am Mittwoch (31. Juli) soll es dort eine Abschiedsfeier geben, wie der rbb aus Mitarbeiterkreisen erfahren hat.

Die thailändische Central Group hatte im Juni den Geschäftsbetrieb der drei Kadewe-Luxuskaufhäuser in München, Hamburg und Berlin komplett übernommen. Schon vorher hielt sie 50,1 Prozent an der Kadewe-Gruppe. Der verbleibende Anteil gehörte zum zusammengebrochenen Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors René Benko. Im Januar hatte die Kadewe-Gruppe Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der Geschäftsbetrieb in den Kaufhäusern läuft aber weiter.

Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass für die beiden Kadewe-Standorte in München und Hamburg neue Mietverträge ausgehandelt wurden. Die Einigung gehe mit einem Stellenabbau einher, der besonders die Verwaltung der Kadewe-Gruppe treffe, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten dort gehen, zitiert die dpa aus einem Brief der Geschäftsführung an die Beschätigten.

In den Häusern selbst sollen demnach wenige Stellen abgebaut werden. Das betrifft den Informationen zufolge vor allem das Kadewe in Berlin mit rund 30 Arbeitsplätzen. Für das Berliner Kadewe gibt es schon länger einen Mietvertrag.