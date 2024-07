Zudem war am Freitag bekannt geworden, dass der Fortbestand der zur Kadewe-Gruppe gehörenden Warenhäuser Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg gesichert ist. Für beide Häuser sei ein neuer Mietvertrag zu marktüblichen Konditionen mit dem Insolvenzverwalter des früheren Eigentümers unterschrieben worden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (DPA). Für das Kadewe in Berlin gab es bereits einen Mietvertrag.

Die Einigung geht demnach auch mit einem Stellenabbau einher, der besonders die Verwaltung der Kadewe-Gruppe trifft. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten dort gehen, heißt es in einem Brief der Geschäftsführung der Gruppe an die Beschäftigten, der der DPA vorliegt.

In den Häusern selbst sollen demnach wenige Stellen abgebaut werden. Das betrifft den Informationen zufolge vor allem das Kadewe in Berlin mit rund 30 Arbeitsplätzen. Einzelne weitere wegfallende Stellen entfallen auf das Alsterhaus und den Oberpollinger. Insgesamt arbeiten an allen drei Standorten dem Schreiben zufolge knapp 1.400 Menschen.