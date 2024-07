Das Land Brandenburg will die Verfahrensdauer bei Bauanträgen mit einem sogenannten virtuellen Bauamt verkürzen. Die zentrale Plattform soll für den digitalen Datenaustausch von der Stellung eines Bauantrages bis zur Baugenehmigung genutzt werden [vba.brandenburg.de]. Der zuständige Minister Rainer Genilke (CDU) startete das Projekt am Mittwoch in Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). Der Landkreis ist Pilot- und Koordinierungsstelle für alle Belange des digitalen Bauamtes in Brandenburg. An die Plattform angeschlossen sind momentan lediglich die unteren Bauaufsichtsbehörden Oberspreewald-Lausitz und Märkisch-Oderland. Alle weiteren Aufsichtsbehörden sollen aber laut Ministerium in den nächsten Monaten folgen.

"Wer bauen möchte, benötigt eine Baugenehmigung. Ein Baugenehmigungsverfahren ist allerdings sehr komplex, es bringt eine Vielzahl von Akteuren zusammen: Bauherren, Planer, die Bauaufsichtsbehörde, Fachämter und die Gemeinde", sagte Genilke laut Mitteilung. "Geplant ist, dass künftig im virtuellen Bauamt alle Beteiligten das komplette Verfahren vom Bauantrag bis zur Baugenehmigung digital bearbeiten können."