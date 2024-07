Nach fast drei Jahrzehnten schließt das französische Luxuskaufhaus Galeries Lafayette in Berlin. Wie das Gebäude in der Friedrichstraße künftig genutzt werden soll, ist noch nicht entschieden. Von Johanna Sagmeister

In den Regalen und Vitrinen liegen nur noch vereinzelt Taschen oder Schuhe, nur die Logos der Luxusmarken darüber leuchten noch hell. Die teuren Champagner und Weine, die gut duftenden Teesorten in der Gourmet-Abteilung im Keller: Fast alles weg. Die großen Sales-Schilder haben in den letzten Wochen offenbar einige Schnäppchenjäger angezogen. So wie eine junge Frau, die glücklich auf ihre neue Designer-Tasche zeigt, die sie mit 60 Prozent Rabatt ergattert hat.

Doch die Kaufhauskette geriet in den vergangenen Jahren wirtschaftlich unter Druck, das Geschäft lohnte sich offenbar nicht mehr. Die Schließung sei "eine Folge der sich veränderten Konsumgewohnheiten in Deutschland und der erheblichen Veränderungen auf dem Einzelhandelsmarkt der Stadt", teilte das Unternehmen mit, als es im Oktober 2023 das Ende verkündete.

Stattdessen orientiert sich die Warenhauskette nun Richtung Asien, plant neue Standorte etwa in Indien und China. Dort wachse das Luxus-Segment noch an, sagt Lech Suwala, Professor für Stadt- und Regionalökonomie an der Technischen Universität Berlin. "Im Globalen Osten ist der Aufstieg der Mittelschicht in Teilen vollzogen. Man erwartet, dass diese Mittelschicht in der Lage ist, auch hochpreisige Marken- und Luxuswaren zu konsumieren", so Suwala.

"Grundsätzlich funktioniert der Luxusmarkt in Europa noch und ist auch attraktiv", sagt Johannes Berentzen, Geschäftsführender Gesellschafter der BBE Handelsberatung. Mit nur einem Haus in Deutschland sei die Schlagkraft von Galeries Lafayette "jedoch immer schon überschaubar gewesen."

Und die Konkurrenz ist groß: Keinen Kilometer von der Galeries Lafayette entfernt, rund um den Potsdamer Platz, hat sich in den letzten Jahrzehnten eine umkämpfte Einzelhandelslandschaft entwickelt. Mit der "Mall of Berlin" und dem in diesem Jahr geöffneten "The Playce" bieten gleich mehrere Shopping-Center mit ähnlichen Konzepten und Zielgruppen ihre Waren an. Hinzu kommt, dass man sich von den ausbleibenden Touristen, dem verstärkten Homeoffice-Trend samt leerstehenden Büros und weniger Laufkundschaft während der Corona-Pandemie offenbar nicht mehr erholt hat.