Berliner Beschäftigte in Süßwarenindustrie zu Warnstreik aufgerufen

Der Aufruf richtet sich laut Mitteilung an die Beschäftigten von August Storck, Bahlsen, Cargill Lichtenrade und Reinickendorf, Stollwerck, Storck Schokoladen und Wilhelm Reuss. Am Morgen ist demnach eine Kundgebung vor der Bahlsen Produktionsstätte geplant.

Die Handelsketten Hussel, Arko und Eilles haben Insolvenz angemeldet. Alle drei gehören zur Deutschen Confiserie Holding. In Berlin und Brandenburg gibt es rund zwei Dutzend Filialen.

Die NGG fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung um 9,9 Prozent - mindestens aber 360 Euro mehr pro Monat - bei einer Laufzeit von maximal zwölf Monaten. Für Auszubildende drängt die Gewerkschaft auf 190 Euro mehr pro Monat.

Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft in der ersten Verhandlung vor zwei Wochen in zwei Schritten 3,1 und 2,6 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 28 Monaten angeboten. Die gesamte Lebensmittelbranche in Berlin umfasst etwa 150 Betriebe mit insgesamt 11.000 Mitarbeitern. Die Süßwarenindustrie macht dabei mit rund 2.000 Beschäftigten den größten Bereich nach der Backwarenbranche aus.