Neue Pläne für altes Messegelände - Giffey will über Idee eines Umzugs der Messe nach Tempelhof beraten

So 18.08.24 | 21:03 Uhr

picture alliance/Caro Schulz Video: rbb24 Abendschau | 18.08.2024 | Nachrichten und Studiogespräch mit Franziska Giffey | Bild: picture alliance/Caro Schulz

Für die Messe Berlin stehen teure Sanierungen an. In einem Konzept wurde deshalb sogar vorgeschlagen, die Messe sollte sich im und am Flughafengebäude Tempelhof einrichten. Wirtschaftssenatorin Giffey will das nun zumindest prüfen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat Erwartungen gedämpft, dass die Berliner Messe in absehbarer Zeit einen neuen Standort auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erhält. Entsprechende Ideen stünden noch ganz am Anfang, viele Fragen seien ungeklärt, sagte Giffey am Sonntag in der rbb24 Abendschau.



dpa/Bernd von Jutrczenka Ehemaliges Flughafengebäude - Architekt schlägt neuen Messestandort in Berlin-Tempelhof vor Die Messehallen unter dem Funkturm sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden, das kostet viel. Und der Umbau des Autobahndreiecks wird über Jahre den Weg zur Messe erschweren. Ein Architekt schlägt nun eine Alternative vor.

Prüfung der Möglichkeiten eines Umzugs

Inwieweit die Messe bei der Entwicklung des Flughafen-Geländes eine Rolle spielen kann, müsse erst einmal geprüft werden.



"Fakt ist: Die Messe am Standort am Funkturm ist erfolgreich", so Giffey. "Wir sind ausgebucht und wir laufen mit einer Buchung bis ins Jahr 2032", so die Politikerin über das Geschäft der Messegesellschaft. Als Wirtschaftssenatorin ist sie auch Erste Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Berlin.

Euref-Campus und Messe sollen sich über Umzugsidee austauschen

Im Zuge des Masterplans für die Sanierung der Messe würden in diesem und im nächsten Jahr allein 70 Millionen Euro am bisherigen Standort investiert. "Wir werden dort große, neue Messen haben", so Giffey. Und natürlich sei es für die internationalen Partner wichtig, wie die Perspektive aussehe. "Der Standort ist an einigen Stellen sanierungsbedürftig", sagte Giffey. "Er ist aber auch einer, der ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor schon heute für die Stadt ist." Jeder Umsatzeuro, der dort erwirtschaftet werde, rentiere sich für Berlin mit einer Stadtrendite von 1:6. Wichtig sei es, diesen Ort nicht zu gefährden.



Giffey werde die Akteure des Euref-Campus und der Messe in die Senatswirtschaftsverwaltung einladen. Bisher habe man noch nicht miteinander geredet. In Tempelhof müsse etwas passieren. Inwieweit die Messe dabei eine Rolle spielen könne, sei offen. Die Idee müsse erst einmal auf Herz und Nieren geprüft werden.



IMAGO/Thomas Trutschel Zukunft der Messe Berlin - Das schwierige 101. Jahr Im vergangenen Jahr feierte die Messe Berlin ihr hundertjähriges Jubiläum - und das Ende der Pandemie. Nun ist der Kalender wieder voll, das Geschäft brummt. Doch die sorglosen Jahre sind vorbei, der Messe stehen große Herausforderungen bevor. Von S. Schöbel



Die Entwickler des Euref-Campus in Schöneberg hatten Ende Juni vorgeschlagen, die veralteten Messehallen am Funkturm teilweise abzureißen, das landeseigene Grundstück dann mit Wohnungen zu bebauen und dafür dann in den Tempelhofer Hangars und vor allem auf dem Vorfeld ein neues, zeitgemäßes Messezentrum zu errichten.





Sendung: rbb24 Abendschau, 18.08.2024, 19.30 Uhr