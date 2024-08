Für den Zement-Hersteller Cemex in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Task Force einrichten. Das bestätigte Woidke am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin im Werk dem rbb. Nach dem Beispiel der Task Force für Tesla und der für die Schwedter Raffinerie PCK will Woidke alle Entscheidungsebenen und relevanten Planungsbehörden zusammenbringen. "Wir wollen, dass das Ganze klimaneutral wird, und zwar so schnell wie möglich", sagte der Ministerpräsident.

Rüdiger Kuhn, der Vorstandsvorsitzende von Cemex Deutschland, begrüßte die Idee der Task Force. Es gehe um Hunderte Millionen Euro, die sein Unternehmen in Rüdersdorf investieren müsse. Jede Form von politischer Unterstützung und Beschleunigung sei dafür hilfreich. Kuhn lobte auch, dass die Gemeinde Rüdersdorf Teil der Task Force sein soll. Sie sei zum Beispiel bei der Ausweisung für Gebiete zur Produktion von Erneuerbaren Energien sehr wichtig. Die wiederum sind Voraussetzung für die angestrebte Klimaneutralität.