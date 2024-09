Berliner Senat will unbefristeten Kitastreik per Gericht verhindern

In Berlin fiel die Arbeitslosenzahl um gut 3.500 auf 206.382 Menschen. Die entsprechende Quote sei um 0,1 Punkte auf 9,8 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mit. Vor einem Jahr lag die Quote allerdings deutlich geringer bei 9,3 Prozent.

In Brandenburg ging die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum August saisonbedingt um gut 2.300 auf 82.350 Menschen zurück. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 6,1 Prozent zurückgegangen, so die Regionaldirektion. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,9 Prozent.