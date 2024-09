Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten öffentlicher Banken in Berlin und Brandenburg für Freitag zum Warnstreik auf. Der Aufruf richtet sich an Mitarbeiter der Landesbank Berlin, der Berliner Sparkasse, der Investitionsbank Berlin, der Investitionsbank Brandenburg sowie des S-Servicepartner Berlin. Im Kundenverkehr könne es zu Einschränkungen kommen, so Verdi.



Den Warnstreik eröffnet eine Kundgebung, die am Freitag um 10 Uhr am Alexanderplatz stattfinden soll. Anschließend soll es einen Protestzug zum Gebäude des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands in der Lennéstraße geben.