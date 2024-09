Bild: dpa/Florian Schuh

In den 90er Jahren verpasste die Berliner Messe dann allerdings einen wichtigen Techniktrend, den Mobilfunk. Der ersten beiden digitalen Netze in Deutschland und das erste massentaugliche Mobiltelefon von Nokia wurden 1992 vorgestellt - aber nicht auf der IFA, denn in diesem Jahr gab es gar keine Funkausstellung. Erst 2005 wechselte die Messe auf einen jährlichen Rhythmus. Zu diesem Zeitpunkt war es aber schon zu spät, um Mobilfunk-Fachmessen wie in Barcelona oder Köln Konkurrenz zu machen. Auch in den vergangenen Jahren hat es die IFA versäumt, Trendthemen wie Elektromobilität oder autonomes Fahren aufzugreifen, wie dies der US-amerikanischen Konkurrenzveranstaltung CES in Las Vegas gelungen ist.