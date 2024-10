Die Reduktion ist sehr ungewöhnlich. Und deswegen sind die Lösungen wahrscheinlich auch ungewöhnlich. Schwangere, die bis Donnerstag entbinden wollen, können zu uns kommen. Sollte am Donnerstagabend das Ende der Betriebszeit nahen, dann wird ein Team aus Hebammen und Ärzten vor Ort entscheiden, ob die Entbindung kurz bevorsteht oder ob die Schwangere in eines der umliegenden Häuser verlegt werden muss. Das wird jeweils eine medizinische Einzelfallentscheidung sein.

Wie soll das in der Praxis funktionieren? Dürfen schwangere Frauen am Donnerstagnachmittag gar nicht mehr kommen?

Ist das zumutbar?

Die Verlegung wird natürlich nur in einer stabilen Situation der Patientin vorgenommen. Andernfalls würde sie erstmal bei uns verbleiben. Und dann werden wir auch einen Weg finden, die Patientin adäquat und in bester Qualität zu versorgen. Eines ist sicher, wir lassen die entbindenden Frauen nicht allein. Wir werden sie versorgen.

Aber freitags müssen die schwangeren Frauen woanders hinfahren?

Freitags müssen die Frauen in eine der drei umliegenden Entbindungskliniken fahren. Das sind Luckenwalde und die beiden Kliniken in Potsdam. Sie sind in Kürze zu erreichen. Auch der Rettungsdienst ist informiert darüber. Wir werden dann also auch gar nicht mehr angefahren. Das betrifft auch gynäkologische Notfälle. Auch dafür sind wir künftig am Wochenende nicht mehr verfügbar.