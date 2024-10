Der Reisanbau in Linum war im Vorjahr ein Experiment, in diesem Jahr konnte der Ernteertrag deutlich gesteigert werden. Und es soll weitergehen - dank spezieller Technik aus China. Von Alexander Goligowski

Beobachtet wird er dabei von Betriebsleiter Robert Jäkel. Seine zweite Reisernte ist die erste richtige. Nach etwas über 100 Kilogramm im Jahr 2023 kann sich der jetzige Ertrag mit zweieinhalb Tonnen schon sehen lassen. "Im letzten Jahr haben wir wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte", fasst Jäkel die Erfahrungen aus dem Vorjahr zusammen. Man habe aus den Fehlern aber gelernt. Dennoch würden auch in diesem Jahr wieder welche gemacht, so Jäkel. Aber auch aus denen könne sein Ökobetrieb "Natur Konkret" wieder neue Rückschlüsse ziehen.

Im Frühjahr hatten Gänse und Enten die frischen Reistriebe abgefressen. Zudem haben sich Spatzen kurz vor der Ernte über die reifen Körner hergemacht. Zuletzt wüteten auch noch Wildschweine auf dem Feld. "Die Tiere wollen halt auch mal was Exotisches", vermutet Jäkel und lächelt dabei. Eine Lösung für das nächste Jahr hat er aber schon im Blick. Das bleibt vorerst aber sein Geheimnis.



Reis wird weltweit in verschiedenen Regionen angebaut, die bedeutendsten Anbaugebiete liegen in Asien. Reis aus Brandenburg beziehungsweise aus Deutschland ist weiterhin eine Rarität. Daher sei die Nachfrage groß, so Jäkel. Auch deshalb soll der Anbau im Teichland Linum definitiv weitergehen. Weil die Karpfennachfrage sinkt, sollen sogar noch weitere der 36 Teiche in Reisfelder umgewandelt werden. Möglich ist das, weil die Bewässerungstechnik in den Teichanlagen bestens für den Reisanbau geeignet ist. "Der Reis ist gekommen, um zu bleiben", sagt Betriebsleiter Jäkel.