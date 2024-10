Das "Fleischcenter Perleberg" ist der größte Frischfleischvermarkter in Brandenburg. Anfang des Jahres ist der Verarbeitungsbetrieb von einer Firma in Nordrhein-Westfalen gekauft worden. Nun sollen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen werden.

Der nach eigenen Angaben größte Fleischvermarkter Brandenburgs, das "Fleischcenter Perleberg", will mehr als die Hälfte seiner Beschäftigten entlassen.

190 von 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden künftig am Standort Perleberg nicht mehr benötigt, weil der Betrieb keine Schweinehälften mehr zerlegen möchte, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Schweineverarbeitungsbetrieb in Perleberg (Prignitz) war erst Anfang des Jahres von der Firma Vion an die Uhlen-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen verkauft worden.

In Zukunft sollen nur noch Schweine im Betrieb geschlachtet und Schweinehälften weiter an Kunden geliefert werden.