Demnach sollen zunächst zehn Mitarbeiter eingestellt werden. In den nächsten Wochen sollen dahingehend mehrere Stellenanzeigen veröffentlicht werden, wie Eule-Prütz sagte. Gesucht werden Mitarbeiter für die Reparatur und Wartung von Hubschraubern. Mit dem Ausbau des Bundeswehrstandortes soll die Zahl der Beschäftigten bei Airbus bis 2031/32 zudem auf über 100 steigen.

Das Luftfahrtunternehmen Airbus beginnt offenbar demnächst mit der Suche nach Mitarbeitern für den Bundeswehrstandort Holzdorf. Das sagte der Bürgermeister von Herzberg (Elbe-Elster), Karsten Eule-Prütz (parteilos), dem rbb am Montag und bestätigte damit einen Bericht der "Lausitzer Rundschau" [ www.lr-online.de (Bezahlinhalt)].

Ein neues Raketenabwehrsystem und eine Hubschrauber-Staffel sollen in Holzdorf stationiert werden. Sicherheitsbedenken weisen die Entscheider zurück - sie erwarten mehr Sicherheit für die Region. Und Wirtschaftswachstum. Von Stephanie Teistler

Aus dem Luftwaffenstützpunkt Holzdorf soll einer der wichtigsten in ganz Deutschland werden. So sollen neben einem neuen Raketenabwehrsystem auch 47 schwere Chinook-Transporthubschrauber hier stationiert werden. Die ersten beiden Hubschrauber werden laut Bürgermeister Eule-Prütz 2027 erwartet. Die restlichen sollen bis 2031/32 geliefert werden.

Neben der Hubschrauber-Staffel soll in Holzdorf auch das in Israel entwickelte Raketenabwehrsystem Arrow 3 stationiert werden. Finanziert werden die Investitionen aus dem Sondervermögen der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Die Landesspitzen von Brandenburg und Sachsen-Anhalt - Holzdorf liegt im Grenzgebiet - erhoffen sich von den Investitionen eine Stärkung der bislang strukturschwachen Region, wie sie sagen.