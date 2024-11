Der Bahn fehlen in Berlin ICE-Parkplätze

Wegen fehlender Abstellmöglichkeiten in Berlin muss die Deutsche Bahn einige Züge nachts an anderen Standorten parken. "In Einzelfällen können Abstellfahrten aufgrund von Bauarbeiten auch länger dauern", sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Genauere Angaben machte er auch auf Nachfrage nicht.

Er betonte jedoch, dass Überführungs- und Abstellfahrten grundsätzlich ein ganz normaler betrieblicher Vorgang seien. So würden die Züge pünktlich und gereinigt an den Abfahrtsbahnhöfen bereitstehen. Dies sei auch bei anderen Eisenbahnen der Fall. "In der Luftfahrt werden übrigens auch Flugzeuge ohne Fluggäste zu anderen Einsatzorten überführt."