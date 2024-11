Die gedruckten weißen Ankunftspläne an Aushängen in Bahnhöfen bleiben nun doch. Nach Kritik und Widerstand von Reisenden und Verbänden nimmt die Bahn ihre Entscheidung zurück, die analogen Pläne abzuschaffen. Das ist rbb|24 am Freitag bestätigt worden.



Man nehme die Kritik von Öffentlichkeit und Verbänden ernst und ziehe eine erste Entscheidung zurück, wonach die Aushänge eigentlich ab Mitte Dezember verschwinden sollten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Gleichwohl werde in der nächsten Fahrplanphase "die Nutzung des Printmediums am Bahnhof umfassend evaluiert". Danach werde gemeinsam mit den Verbändenüber mögliche nächste Schritte beraten.