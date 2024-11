Die Reinigung von Straßen sowie die Müllentsorgung in der Hauptstadt werden teurer. Die landeseigene Berliner Stadtreinigung (BSR) hebt die Gebühren ab dem kommenden Jahr im Schnitt um 4,9 Prozent an, wie das Unternehmen mitteilte. Die neuen Preise gelten dann für zwei Jahre. Pro Haushalt fielen damit durchschnittlich zusätzlich unter zwei Euro im Monat an, hieß es. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Beim Hausmüll steigt die Gebühr für die Restabfall-Tonne mit zweiwöchiger Leerung um 3,11 Euro pro Quartal auf dann 50,14 Euro. Die Grundgebühr pro Haushalt und Quartal steigt um 41 Cent auf 9,09 Euro. Die Preise für die Bio- sowie die Laub- und Gartentonne bleiben hingegen gleich.