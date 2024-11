Auf einer Ackerfläche nördlich von Kerzlin in der Gemeinde Temnitztal (Ostprignitz-Ruppin) ist am Dienstagvormittag der erste Spatenstich für eine große Photovoltaik-Anlage gesetzt worden. Das teilte die Gemeinde mit.

"Der Park produziert ungefähr 86 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von circa 25.000 Haushalten", sagte Jurek Meemken, der Geschäftführer der Suncatcher-Gruppe, dem rbb auf Nachfrage: "Insgesamt spart so ein Park 23.000 Tonnen CO2 ein, das entspricht ungefähr der CO2-Bindungskraft von 1,8 Millionen Bäumen." Im März nächsten Jahres solle die Anlage in Betrieb genommen werden.

Um den produzierten Strom in das vorhandene Stromnetz einspeisen zu können, wird laut Meemken ein Umspannwerk notwendig, das bei Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) gebaut wird: "Nächstes Jahr wird dort noch eine große Speicheranlage ergänzt, die es uns ermöglicht, den Strom an unterschiedlichen Tageszeiten in das öffentliche Netz einzuspeisen", so der Geschäftsführer weiter.

Die Suncatcher-Gruppe plant eigenen Angaben zufolge, im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in den Jahren von 2024 bis 2026 rund 70 Millionen Euro in Zukunftstechnologien zu investieren. Die Photovoltaik-Anlage werde 30,5 Millionen Euro kosten, das Umspannwerk weitere fünf Millionen.