SGL in Lauchhammer stellt Bereich Spezial- und Bautechnik ein

Die SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) wird ihre Tätigkeit im Bereich Spezial- und Bautechnik einstellen. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Das Unternehmen lege den Fokus nun auf den Bereich "Labor und Umweltanalytik". Von der Schließung, über die zunächst die Lausitzer Rundschau berichtet hatte, sind demnach rund 60 Mitarbeiter betroffen. Für sie soll an sozialverträglichen Lösungen gearbeitet werden.

"Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Marktbedingungen und strategischen Ausrichtung des Unternehmens getroffen", heißt es in der Mitteilung. Laut dem Mutterkonzern General Atomics Europe hängt die Schließung mit dem hart umkämpften Markt und einer zu geringen Auftragslage zusammen. Die aktuell laufenden Projekte würden aber noch korrekt abgeschlossen, heißt es.



Das Analytische Labor der SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft sei von der Schließung nicht betroffen. Sie werde sogar ausgebaut, heißt es weiter in der Mitteilung. Die SGL analysiert nach eigenen Angaben in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) unter anderem Wässer, Feststoffe, Böden und Abfälle.