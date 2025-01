So 26.01.25 | 15:36 Uhr

Zehn Tage lang präsentierten rund 1.400 Aussteller ihre Produkte, darunter 800 Essensstände. In vielen Podien und Vorträgen wurde über die Lebensmittelerzeugung gesprochen, auch diverse Spitzenpolitiker anwesend, darunter Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Sie gleicht einem riesigen Wochenmarkt: Mit 800 Essensständen zählt die Grüne Woche in Berlin zur größten Ernährungsmesse der Welt. Lassen sich hier die Trends in der Ernährung ablesen? Von Sören Hinze

Die Brandenburg-Halle habe auch in diesem Jahr ihren Ruf als Schaufenster der heimischen Agrar- und Ernährungswirtschaft und Netzwerktreffen der Branche bestätigt, heißt es in einer Mitteilung des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums am Sonntag. Dort waren rund 260 Aussteller zu Gast.

Viele der Aussteller berichteten von guten Gesprächen mit Messebesuchern und auch mit Fachkolleginnen und -kollegen aus der Lebensmittelwirtschaft und dem Handel, so das Ministerium. Dementsprechend rechneten viele mit einem guten bis sehr guten Nachmessegeschäft beziehungsweise Nachmessekontakten.



Eine Kurzumfrage unter den Ausstellern habe laut Ministerium ergeben, dass 91 Prozent der Aussteller im nächsten Jahr wieder in der Brandenburg-Halle ausstellen möchten. 73 Prozent rechnen in den nächsten Wochen und Monaten mit einer Zunahme im Verkauf.