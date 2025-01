Verständlicherweise Berlin Freitag, 10.01.2025 | 14:11 Uhr

Ein Streik, welcher auf Kosten von der Allgemeinheit geht, ist immer nicht schön. Aber ehrlich. Jeder sollte etwas Verständnis haben. Die Kosten steigen für jeden merklich. Und so toll sind die Arbeitsbedingungen bei den Fahrern auch nicht wirklich, wie in vielen anderen Bereichen auch nicht. Die wenigen, die noch den Laden schmeißen, werden dadurch auch nicht zufriedener. Also etwas Verständnis zeigen. Die eigenen Lohnerhöhungss-Verhandlungen stehen vielleicht auch bald an. Arbeitgebern passt es nie, wenn sie was geben sollen und nicht nehmen.