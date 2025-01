Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht sechs Flugverbindungen vom Flughafen BER in Schönefeld.



Das bestätigte der Konzern am Donnerstag in Berlin. Ab dem Sommer sollen Luxemburg, Brüssel, Chania auf Kreta, Kaunas in Litauen, Krakau in Polen und die lettische Hauptstadt Riga nicht mehr von Berlin aus angeflogen werden. Damit reduziert Ryanair sein Angebot am BER um rund 20 Prozent. Der Flughafen sei zu teuer und nicht mehr wettbewerbsfähig, so die Fluglinie. Nach der Streichung fliegt Ryanair von Berlin noch 48 Ziele an.