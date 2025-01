Soso Berlin Donnerstag, 23.01.2025 | 11:57 Uhr

Was soll ich dazu schreiben außer richtig so und längst überfällig. Herr Benko hat im Frühjahr letzten Jahres Privatinsolvenz beantragt und lebt immer noch in der Villa, deren monatliche Miete mehr als 235.000 Euro beträgt, die angeblich seine Mutter zahlt. Nur woher hat diese das Geld, wenn sie früher Erzieherin war? Wie glaubwürdig ist so etwas eigentlich? Da ist es wohl sehr viel wahrscheinlicher, dass sich ein Teil seines Vermögens in seiner Stiftung befindet oder wo auch immer und er dieses dort Stück für Stück wieder rauszieht. Bei Benko hoffe ich inzwischen nur noch, dass er endlich so behandelt wird, wie alle anderen Menschen in solch einer Situation auch behandelt werden würden. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter und wünsche ihm, dass es ihm selber so ergeht, wie den vielen, die er durch sein Verhalten in den finanziellen Abgrund gerissen hat.