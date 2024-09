Die Insolvenz der Signa-Gruppe könnte weitere Folgen haben. In dieser Woche durchsuchte die Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume in Berlin-Charlottenburg, wie jetzt bekannt wurde.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Dienstag Geschäftsräume der insolventen Signa-Immobiliengruppe in der Hauptstadt durchsucht.

Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem rbb am Donnerstag bestätigt. Bei der Durchsuchung im Hochhaus "Upper West" am Breitscheidplatz in Charlottenburg seien umfangreiche Firmenunterlagen beschlagnahmt worden, vor allem in digitaler Form.