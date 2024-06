Das Deutsche Theater hat zwar eine neue Intendantin, die bekannten Autor:innentheatertage gibt es aber weiterhin im Juni: die Leistungsschau in Berlin für neue Theaterstücke.

Zur Eröffnung spricht an diesem Dienstagabend die junge deutsch-amerikanische Autorin Patty Kim Hamilton über den Stand neuer Dramatik in Deutschland. Sie konstatiert ein zu verkopftes Theater, zu dem sie keinen Zugang finde, und fordert ein Theater der Emotionen: "Ich wünsche mir ein Theater der Gefühle. Ich wünsche mir ein Theater mit Herz. Das ist, was mir oft in der deutschen Dramatik fehlt – ein Theater, das blutet, ein Theater, das bewegt. Wo sind die Gefühle? Wo ist die Nähe? Why should I care? Ich glaube, wir Autoren und Autorinnen brauchen Mut, denn wir leben in einer Gesellschaft, die Emotionalität unter der Intellektualität und Rationalität einordnet."