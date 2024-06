Wen sieht man nie auf der Bühne? Den Regieassistenten. Und weil dieser Abend manche geltende Regel übers Theater aushebeln will, beginnt die Inszenierung "Ciao" am Maxim Gorki Theater ungewöhnlich: Der Regieassistent tritt auf die Bühne, um sich zu verabschieden – er verlässt zum Ende der Spielzeit das Haus.

Im schicken Glitzerkleid hat er einen einmaligen Auftritt: Er holt die Souffleuse zu sich und zusammen singen sie Billie Eilishs "What was I made for". Als "Supporting Act" des Abends widmen sie den Song allen unsichtbaren Bühnenberufen, allen Kostümbildner:innen und Inspizient:innen, Dramaturgieassistent:innen und was es sonst noch so an Berufen hinter der Bühne gibt.

Schon jetzt tobt der Saal, voll von eben diesen Menschen mit den "unsichtbaren" Berufen, außerdem von Fans und Familien der vier Schauspieler, die gleich als "Main Act" die Bühne betreten werden. Die Berge von Kuscheltieren, die jetzt verteilt werden, um die Band zu "supporten", fliegen später unter Tränen und Jubel auf die Bühne zurück.