Die AG Dok kritisierte den Rückzug des rbb, er wirke wie eine verzögerte Reaktion auf den Skandal um den diesjährigen Preisträger "No Other Land", der die Verdrängung von Palästinensern im Westjordanland thematisiert. Jurymitglied Véréna Paravel trug während der Laudatio einen Zettel mit der Aufschrift "Cease Fire Now" ("Waffenstillstand jetzt") auf dem Rücken. Der palästinensische Regisseur von "No Other Land", Basel Adra, nahm in seiner Dankesrede Bezug auf den aktuellen bewaffneten Konflikt im Gazastreifen: "Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden."

Demmer wies einen Zusammenhang mit dem Skandal ausdrücklich zurück: "Die Vermutung, sie sei in der Preisverleihung für "No Other Land" auf der Berlinale 2024 begründet, entbehrt jeder Grundlage. Der rbb hat die Unabhängigkeit der Jury des Dokumentarfilmpreises immer respektiert und verteidigt." Der rbb bleibe der Berlinale als Partner verbunden, Gespräche über Einzelheiten der künftigen Zusammenarbeit liefen.