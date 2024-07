"Cold War Museum" in Berlin geschlossen

Für nähere Auskünfte war dort am Dienstag niemand zu erreichen. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" über die Schließung berichtet.

Ein als Museum über den Kalten Krieg präsentiertes Projekt am Berliner Prachtboulevard Unter den Linden ist beendet. "Das Cold War Museum Berlin ist geschlossen", heißt es auf der Internetseite der Veranstalter.

Berlin war bis 1989 eine der Frontlinien des Kalten Krieges. An 1.000 Ecken kann man in der Stadt noch immer die Hinterlassenschaften besichtigen. Jetzt bekommt die Stadt ein Museum, das den Ost-West-Konflikt thematisiert. Von Andrea Handels

Das Projekt war im November 2022 an den Start gegangen, zur Eröffnung kam auch die damalige Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD). Die interaktiv angelegte Schau zeigte verschiedene Ereignisse der Zeit des Kalten Krieges zwischen 1947 und 1991, wie zum Beispiel den Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion zum Mond oder die Praxis der Geheimdienste.

Eine dunkle Wand am Eingang sollte mit Porträts von Politikern wie Helmut Kohl oder Josef Stalin den Eisernen Vorhang, also die Trennung von West und Ost im Kalten Krieg, symbolisieren. Auch einige Originalexponate wie ein Fernschreiber waren in der Ausstellung auf zwei Etagen zu sehen. Mit interaktiven Stationen wollten die Initiatoren vor allem jüngere Menschen oder Schulgruppen ansprechen, die keine direkte Berührung mit dem jahrelangen Konflikt zwischen den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg hatten.