Die AfD wird in den drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem beziehungsweise als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Wenn sie stärkste Kraft wird, könne "sie Ämter und Gerichte umbesetzen, und ihre Haltung entsprechend verbreiten und praktizieren und sowas ist schwer wieder zurückzudrehen", befürchtet Stefanie Eckert aus dem Stiftungsvorstand. Sie war überrascht, wie viele der angefragten Defa-Stars Gesicht zeigen wollen, darunter Jutta Wachowiak ("Käthe Kollwitz"), Pierre Sanoussi-Bliss ("Coming Out") oder Carmen-Maja Antoni ("Die dicke Tilla").

Glatzeder ist einer von vielen noch lebenden Defa-Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich vor den Landtagswahlen im Osten um die Demokratie sorgen. Daher rufen sie in kurzen Videoclips dazu auf, wählen zu gehen. Initiiert wurde das Projekt von der Defa-Stiftung, die das DDR-Filmerbe verwaltet, und beunruhigt ist vom Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.

Die Videoclips beginnen immer mit einem Filmausschnitt und werden mit einem Statement verknüpft. Eckert ist überzeugt, dass Defa-Filme zum Teil ganz universale Botschaften beinhalten. Diese haben sie für die Kampagne herausgesucht. "So kommentieren jetzt die Defa-Stars Sätze, die sie schon einmal vor 40 oder 50 Jahren in einem anderen Zusammenhang gesagt haben und die entweder noch immer von Relevanz sind oder die man hinterfragen kann." Eine Wahlempfehlung geben sie bewusst nicht.



Die Szenen greifen den Umgang mit Andersdenkenden, Frauenbilder, Rassismus oder Migration auf. Wie der Kinderfilm "Isabel auf der Treppe" von 1984 mit Jaeckie Schwarz. Im Film flieht eine Mutter nach dem Pinochet-Putsch aus Chile in die DDR – wie rund 2000 ihrer Landsleute. Schwarz wird nachdenklich, nachdem er die Szene heute wieder sieht: "Das liegt, glaube ich, in jedem, dass man ein bisschen Angst oder Furcht vor dem Anderen hat, vor dem Neuen. Und wenn er auch noch anders spricht, anders aussieht, eine andere Kultur hat, dann erst recht. Wenn man sagt, 'Ausländer raus', ist das keine Lösung. Man darf denen, die die Angst der Leute benutzen, um selbst an die Macht zu kommen, nicht glauben und die darf man auch nicht wählen."