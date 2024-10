Altwestberlinerin Dienstag, 29.10.2024 | 14:08 Uhr

Tatsächlich müssten diese Leute inzwischen in ihrer Rente versauern, nicht mehr links- sondern rechtsaußen wählen und auf die neuen Zeiten schimpfen, die alten verherrlichen. Denn wer 1989 ca. 30 war, also noch recht junger Berufstätiger, ist jetzt am Renteneintritt angekommen. Die, die damals gesettled waren, also 40+, die sind bereits entweder verstorben oder Rollator-Crew.



Auch die, die direkt unter diesen Verhältnissen gelitten haben und erzählen und zu Recht immer noch verbittert sind, Zeitzeugen, werden immer weniger. Deswegen ist es so wichtig, diese "Geschichten" zu erzählen. Festzuhalten. Sonst verklären sich Dinge, die so nicht gewesen sind....