So könnten zum Beispiel Vorstellungen unterbrochen, Teile einer Ausstellungsfläche abgesperrt oder mit dem Publikum ein Protestsong gesungen werden, heißt es auf einer Internetseite zum Aktionstag [berlinistkultur.de]. Das Renaissance-Theater Berlin plant, eine Vorstellung von Ex-Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Haus zu unterbrechen. Bibliotheken wollen an rund 80 Standorten in der Stadt leere Regale vor die Türen stellen, wie eine Sprecherin der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) sagte.

Das Volumen des Berliner Landeshaushalts ist seit den Corona-Jahren stark auf mittlerweile etwa 40 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Die schwarz-rote Koalition will es nun schrittweise reduzieren. Nach ersten Einsparungen im laufenden Jahr ist für 2025 von drei Milliarden und für 2026 von fünf Milliarden Euro die Rede.