Alljährlich im Oktober soll das Festival of Lights Touristen und Berliner auf die Straßen locken. Übers Brandenburger Tor krabbeln diesmal Insekten. Aber auch sozialkritische Fotografien zum Thema Obdachlosigkeit sind an Häuserfassaden zu sehen.

Berlin kann sehr bunt sein. Das gilt nicht zuletzt für das Festival of Lights, bei dem zahlreiche prominente Gebäude in ungewohnten Farben zu sehen sind. In diesem Jahr soll das zum 20. Mal passieren. Unter dem Motto "Celebrating Freedom" werden vom 4. bis 13. Oktober an rund 50 Orten in Berlin Lichtinstallationen und Videokunst gezeigt. Eine Generalprobe gab es am Mittwochabend.

Dabei waren unter anderem bereits der Fernsehturm am Alexanderplatz, die Staatsoper, das Humboldt Forum, die Humboldt-Universität und der Potsdamer Platz in ungewohnten Farben zu sehen. Festivalstart ist am Freitagabend.