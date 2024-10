Interview | Literatur-Genre "New Adult"

Romantik, Sex, Selbstfindungserfahrungen: So lässt sich das Literatur-Genre "New Adult" zusammenfassen. Besonders bei jungen Leserinnen ist es gerade sehr beliebt. Warum, weiß die Berliner Verlagsleiterin Ulrike von Stenglin.

rbb: Frau von Stenglin, auf der Frankfurter Buchmesse gibt es in diesem Jahr eine eigene Halle für das Genre "New Adult". Warum ist diese Art von Literatur gerade so erfolgreich?

Ulrike von Stenglin: Ich glaube ein Vorteil von Romance ist, dass Bücher in diesem Segment in der Regel wahnsinnig nachvollziehbare Protagonistinnen haben. Die Frauenfiguren sind extrem echt, man fiebert stark mit, das ist hochidentifikatorisch. Und die Charaktere sind oft nicht gefällig, sondern haben auch ein bisschen Ecken und Kanten. Es kommen auch entgegen der weitverbreiteten Annahme oft queere Figuren vor, es ist alles ein bisschen diverser als in der restlichen Literatur-Bubble.

Hinzu kommt, dass die Bücher nicht immer nah an der Realität sind. Es ist oft eine schönere Version der Realität. Und in so schwierigen politischen Zeiten ist es natürlich schön, irgendeinen Ort zu haben, wo man hingehen kann mit seinen Sehnsüchten, seinen Träumen.