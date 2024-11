Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger und der Wahl-Berliner Franz Rogowski sind für den europäischen Filmpreis als beste Darsteller nominiert. Das gab die Europäische Filmakademie am Dienstag bekannt. Eidinger ist für seine Rolle im Drama "Sterben" nominiert, Rogowski für sein Schauspiel im Film "Bird".

Goldene Lola geht an Matthias Glasners Familiendrama "Sterben"

Das deutsche Familiendrama "Sterben" wurde bereits mit dem deutschen Filmpreis in Gold ausgezeichnet. Lars Eidinger ging da, im Gegensatz zu seiner Kollegin Corinna Harfouch, allerdings leer aus. Der Film feierte auf der Berlinale 2024 Premiere und startete dort im Wettbewerb.

Der US-amerikanische Coming-of-Age-Film "Bird" mit Franz Rogowski wurde bei den Filmfestspielen in Cannes erstmals gezeigt. In Deutschland soll er erst im Februar 2025 in die Kinos kommen.

Konkurrenten der beiden Berliner Schauspieler um den europäischen Filmpreis sind Daniel Craig (im Film "Queer"), Ralph Fiennes ("Konklave") und Abou Sangare ("Souleymane's Story").