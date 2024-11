Preisverleihung - Hauptpreis 34. Filmfestival Cottbus geht an "When the Phone rang"

Sa 09.11.24 | 20:32 Uhr

Bild: imago images/ Andreas Franke

Die Regisseurin Iva Radivojević darf sich über den Hauptpreis des 34. Filmfestival Cottbus freuen. Damit wird die serbische Produktion "When the phone rang" mit dem mit 15.000 EUR dotierten Preis ausgezeichnet. Der Film überzeugte die Internationale Festivaljury und gewinnt den Hauptpreis "für die authentische Erzählung eines auseinanderfallenden Landes und seine einzigartige, poetische Filmsprache, die die persönlichen Gefühle eines Mädchens im Teenageralter, den kollektiven Schmerz und die politischen Ereignisse bei der Wiedergabe von Erinnerungen feinfühlig ausbalanciert", heißt es in der Begründung.



Gestiftet wird der Hauptpreis für den besten Spielfilm vom Medienboard Berlin-Brandenburg.



Spezialpreis für die beste Regie für "U R the Universe"

Mit einer lobenden Erwähnung von der Internationalen Festivaljury bedacht wird die kroatische Produktion "Good Children" von Filip Peruzović für einen Film, der laut Jury "mit viel Liebe zum Detail den Zuschauer zärtlich durch zerbrechliche Räume und Erinnerungen navigiert, in denen nie ausgesprochene Fragen und unausgesprochene Gedanken zusammen mit den vertrauten Hänseleien zwischen Geschwistern zusammenkommen und Heilung versprechen."



Den Spezialpreis für die beste Regie, gestiftet vom Rundfunk Berlin Brandenburg und dotiert mit 7.500 EUR, erhält Pavlo Ostrikov für "U R The Universe". Mit dem Ein-Mann-Stück über den vermutlich letzten Menschen der Welt schafft Ostrikov für die Jury "ein überzeugendes und vielschichtiges Universum, das uns daran erinnert, wie wichtig menschliche Beziehungen in den dunkelsten Zeiten sind."



Schauspielerin Eva Samioti freut sich über den mit 5.000 EUR dotierten Preis für eine herausragende darstellerische Einzelleistung. In "Riviera" überzeugte sie die Internationale Festivaljury "mit einer mutigen und vielschichtigen Darbietung über das Heranwachsen."



34. Filmfestival Cottbus endet am Sonntag - noch 49 Filme zu sehen

Das 34. Filmfestival Cottbus endet am 10. November, am Sonntag sind noch 49 Filme zu sehen. Insgesamt wurden auf dem Festival knapp 150 Filme aus rund 40 Ländern Mittel- und Osteuropas präsentiert. Geschäftsführer Andreas Stein resümiert am Samstagabend: "Jeder einzelne Tag auf dem 34. Filmfestival Cottbus war ein Genuss für mich. Eine wunderbare, fast schon familiäre Atmosphäre in den einzelnen Spielstätten, zahlreiche sehr gut besuchte Filmvorführungen, intensive und spannende Diskussionen auf unseren Panels, in den Kinofoyers oder auch in Cafés und bei den abendlichen Partys. Ich bin dankbar und stolz Teil dieses wunderbaren Festivals und Festivalteams zu sein."

Offenlegung: Das Preisgeld für die beste Regie (7.500 Euro) wurde auch in diesem Jahr vom rbb gestiftet. Die Entscheidung über die Preisvergabe oblag wie immer ausschließlich der Jury.