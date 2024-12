Das Leben der Natur verläuft in Zyklen. Himmelskörper ziehen ihre Bahnen in Kreisen. Der weibliche Fruchtbarkeitsrhythmus ist zyklisch. Da liegt es nahe, auch die Geschichte der Menschheit als Kreislauf zu erzählen. Die Amerikaner William Strauss und Neil Howe haben mit ihrem pseudowissenschaftlichen Werk "The Fourth Turning", das den zyklischen Verlauf der amerikanischen Geschichte behauptet, 1997 einen Beststeller gelandet. Sie sagten den Beginn des Jahrtausens als Ballung gigantischer Krisen voraus und begeisterten damit auch den Trump-Flüsterer Steve Bannon.

Berlins Spielstätten müssen sparen, weil es vom Senat weniger Geld gibt. Eine Alternative wäre Sponsoring durch Unternehmen und Stiftungen, was etwa die Staatsoper bereits betreibt. Kann das die Kürzungen in der Kultur abfedern? Von Cora Knoblauch und Luis Babst

Jetzt hat der Stoff es sogar auf die Theaterbühne geschafft: in "Replay", dem neuen Stück der isrelischen Regisseurin Yael Ronen, das am Samstagabend in der Berliner Schaubühne uraufgeführt wurde. Die Figur Lotte, gerade in der Menopause, stellt darin das Buch als Lesetipp ihres Gynäkologen vor, nachdem sie sich über das Ausbleiben ihrer Periode beschwert hat.

"Das Buch behauptet, die Geschichte sei eingeteilt in Zyklen von 80 bis 100 Jahren, die unterteilt sind in vier Jahreszeiten", sagt Lotte. "Frühling: Die Zeit des High-Seins, des Aufbruchs, der Zuversicht. Sommer: Da wird die Maske abgenommen, Ideale werden hinterfragt, kulturelle Rebellion. Herbst: Zerfall institutioneller Autoritäten und zunehmende Individualisierung. Winter: die Zeit der Krise, Zusammenbruch, Kollaps, Zeit der Transformation. Wir waren schon mal hier. Der Herbst ist vorbei. Winter is coming."

Das mag beim Blick auf den Erfolg autoritärer Herrscher 80 Jahre nach dem Ende des Faschismus im ersten Moment plausibel klingen. Doch Ronen interessiert sich in in "Replay" also "Wiederholungsspiel", dann gar nicht für die Wiederholung von Geschichte, sondern für das zwanghafte Wiedererleben familiärer Traumata.